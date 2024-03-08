В свердловском посёлке пьяный водитель насмерть сбил пешехода





– сообщили в ГИБДД. «В настоящий момент мужчина задержан, доставлен в местный ОВД для дальнейшего разбирательства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Вчера, 14 марта, около 17.00 в посёлке Красногвардейский Артемовского района водитель Honda, находившийся в состоянии сильнейшего опьянения, насмерть сбил женщину-пешехода, шедшую по левой обочине.По данным УГИБДД по Свердловской области, 53-водитель сбил 44-летнюю женщину, когда совершал обгон. В результате ДТП женщина получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте происшествия. В пресс-группе отмечают, что пешеход была одета в тёмную одежду без световозвращающих элементов, но вряд ли это могло стать причиной трагедии. Освидетельствование водителя показало наличие 1.055 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что говорило о сильнейшем опьянении.Госавтоинспекция призывает граждан сообщать о пьяных или опасных по другим причинам водителях, создающих угрозу другим участникам движения, в дежурную часть полиции по телефонам «02» или «102».