Прокуратура заинтересовалась семьей отравившейся наркотиком малышки из Полевского





– сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры. «По результатам анализа несовершеннолетней поставлен диагноз - отравление психоактивным веществом. Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Прокуратура заинтересовалась семьей из Полевского, в которой двухлетняя малышка отравилась синтетическим наркотиком. По факту случившегося была организована проверка.По данным ведомства, девочка отравилась в понедельник, 11 марта, когда мать малышки оставила её под присмотром своего сожителя. Позже во время прогулки с дочкой она заметила, что та себя стала вести как-то странно, и вызывала скорую. Ранее сообщалось, что мать не замечала изменений в поведении девочки.