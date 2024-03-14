Возрастное ограничение 18+
Прокуратура заинтересовалась семьей отравившейся наркотиком малышки из Полевского
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура заинтересовалась семьей из Полевского, в которой двухлетняя малышка отравилась синтетическим наркотиком. По факту случившегося была организована проверка.
По данным ведомства, девочка отравилась в понедельник, 11 марта, когда мать малышки оставила её под присмотром своего сожителя. Позже во время прогулки с дочкой она заметила, что та себя стала вести как-то странно, и вызывала скорую. Ранее сообщалось, что мать не замечала изменений в поведении девочки.
По данным ведомства, девочка отравилась в понедельник, 11 марта, когда мать малышки оставила её под присмотром своего сожителя. Позже во время прогулки с дочкой она заметила, что та себя стала вести как-то странно, и вызывала скорую. Ранее сообщалось, что мать не замечала изменений в поведении девочки.
«По результатам анализа несовершеннолетней поставлен диагноз - отравление психоактивным веществом. Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних»,
– сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Каменске-Уральском в автобусе поколотили подростка
14 марта 2024
14 марта 2024