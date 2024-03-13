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В Полевском двухлетняя малышка отравилась синтетическим наркотиком
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Полевском двухлетняя девочка отравилась синтетическим наркотиком, который нашла у сожителя своей 22-летней матери. Сначала молодая мать не обращала внимание на странности в поведении дочки, но потом малышка начала дрожать и задыхаться.
Врачи доставили ребёнка в тяжёлом состоянии с диагнозами: судорожный синдром, токсическое действие неизвестного препарата и отравление, пишет телеграм-канал Mash.
Лишь потом стало понятно, где девочка могла достать запрещённое вещество. По данным телеграм-издания, сожитель молодой матери был неоднократно судим за распространение наркотиков. Предварительно, малышка могла принять метилендиоксипировалерон (MDPV), который ещё называют «солью».
В полиции Полевского екатеринбургской «Комсомольской правде» эту информацию подтвердили, сообщив, что дело находился на контроле у сотрудников ПНД и что мать девочки привлекут к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.
Врачи доставили ребёнка в тяжёлом состоянии с диагнозами: судорожный синдром, токсическое действие неизвестного препарата и отравление, пишет телеграм-канал Mash.
Лишь потом стало понятно, где девочка могла достать запрещённое вещество. По данным телеграм-издания, сожитель молодой матери был неоднократно судим за распространение наркотиков. Предварительно, малышка могла принять метилендиоксипировалерон (MDPV), который ещё называют «солью».
В полиции Полевского екатеринбургской «Комсомольской правде» эту информацию подтвердили, сообщив, что дело находился на контроле у сотрудников ПНД и что мать девочки привлекут к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.
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