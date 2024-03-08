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Три часа простояли свердловские автомобилисты перед железнодорожным переездом из-за поломки поезда
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Вчера вечером автомобилистом, ехавших через железнодорожный переезд между Горным Щитом и Верхнемакаровым, пришлось простоять три часа в ожидании, когда поломавшийся грузовой поезд сможет проехать.
По данным пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры, у локомотива произошло расклеивание четырёхколёсных пар. Как сообщает «Е1», убрать состав с путей и возобновить движение смогли только к 19.30. Теперь надзорный орган проводит проверку.
По данным пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры, у локомотива произошло расклеивание четырёхколёсных пар. Как сообщает «Е1», убрать состав с путей и возобновить движение смогли только к 19.30. Теперь надзорный орган проводит проверку.
«Транспортная прокуратура даст оценку соблюдению работниками железнодорожного транспорта законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»,
– рассказали в ведомстве.
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