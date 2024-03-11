В Екатеринбурге трое сотрудников екатеринбургской ГИБДД спасли из горящего дома десять человек





– рассказали в полиции. «Благодаря совместной работе сотрудников Госавтоинспекции и экстренных служб никто из жильцов загоревшегося дома не пострадал»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге трое сотрудников ГИБДД, патрулировавших улицы в районе Московского тракта, помогли спастись из горящего двухэтажного деревянного дома десяти людям, среди которых были девятилетняя девочка.Как рассказали в МВД, госавтоинспекторы увидели огонь на первом этаже деревянного многоквартирного дома, когда проезжали мимо. Вызвав экстренные службы и сообщив о пожаре в дежурную часть, они бросились к дому, чтобы предупредить жильцов. Вместе с ними эвакуироваться людям стал помогать сотрудник пожарно-спасательной части, у которого в этот день был выходной. Вместе они обошли все квартиры, предупредили жильцов и помогли им покинуть горящее здание.