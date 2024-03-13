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В Каменске-Уральском в автобусе поколотили подростка

11.12 Четверг, 14 марта 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вчера, 13 марта, в Каменске-Уральском подростка, у которого в автобусе не прошла оплата за проезд, когда он пытался расплатиться банковской картой, поколотил неизвестный мужчина. Ситуацией заинтересовалась прокуратура.

Как рассказала сообществу «Инцидент Каменск-Уральский» мама пострадавшего подростка, когда у сына не прошла оплата, кондуктор стала высаживать юношу из автобуса. Подросток выходить не собирался, объясняя, что ему очень нужно домой. После этого на него, как утверждается, с кулаками напал неизвестный мужчина. По словам родительницы, в результате у ребёнка оказался разбит телефон и потерян наушник.

По другой неподтверждённой информации, подросток мог сам оказаться зачинщиком драки. Со слов возможных очевидцев, которые ждали автобус на противоположной стороне, молодой человек первым пнул мужчину.

В пресс-службе прокуратуры по Свердловской области сообщили, что они проверят информацию на достоверность. В ходе проверки надзорное ведомство намерено дать оценку действиям кондуктора. Там также подчеркнули, что с мая 2021 года ни перевозчик, ни контролёр в случае неоплаты проезда не могут требовать от несовершеннолетнего, который не достиг 16 лет и следует без сопровождения взрослых, покинуть автобус, троллейбус или трамвай на ближайшей остановке.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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