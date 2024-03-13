Возрастное ограничение 18+
В Каменске-Уральском в автобусе поколотили подростка
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вчера, 13 марта, в Каменске-Уральском подростка, у которого в автобусе не прошла оплата за проезд, когда он пытался расплатиться банковской картой, поколотил неизвестный мужчина. Ситуацией заинтересовалась прокуратура.
Как рассказала сообществу «Инцидент Каменск-Уральский» мама пострадавшего подростка, когда у сына не прошла оплата, кондуктор стала высаживать юношу из автобуса. Подросток выходить не собирался, объясняя, что ему очень нужно домой. После этого на него, как утверждается, с кулаками напал неизвестный мужчина. По словам родительницы, в результате у ребёнка оказался разбит телефон и потерян наушник.
По другой неподтверждённой информации, подросток мог сам оказаться зачинщиком драки. Со слов возможных очевидцев, которые ждали автобус на противоположной стороне, молодой человек первым пнул мужчину.
В пресс-службе прокуратуры по Свердловской области сообщили, что они проверят информацию на достоверность. В ходе проверки надзорное ведомство намерено дать оценку действиям кондуктора. Там также подчеркнули, что с мая 2021 года ни перевозчик, ни контролёр в случае неоплаты проезда не могут требовать от несовершеннолетнего, который не достиг 16 лет и следует без сопровождения взрослых, покинуть автобус, троллейбус или трамвай на ближайшей остановке.
Как рассказала сообществу «Инцидент Каменск-Уральский» мама пострадавшего подростка, когда у сына не прошла оплата, кондуктор стала высаживать юношу из автобуса. Подросток выходить не собирался, объясняя, что ему очень нужно домой. После этого на него, как утверждается, с кулаками напал неизвестный мужчина. По словам родительницы, в результате у ребёнка оказался разбит телефон и потерян наушник.
По другой неподтверждённой информации, подросток мог сам оказаться зачинщиком драки. Со слов возможных очевидцев, которые ждали автобус на противоположной стороне, молодой человек первым пнул мужчину.
В пресс-службе прокуратуры по Свердловской области сообщили, что они проверят информацию на достоверность. В ходе проверки надзорное ведомство намерено дать оценку действиям кондуктора. Там также подчеркнули, что с мая 2021 года ни перевозчик, ни контролёр в случае неоплаты проезда не могут требовать от несовершеннолетнего, который не достиг 16 лет и следует без сопровождения взрослых, покинуть автобус, троллейбус или трамвай на ближайшей остановке.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Мама Миши Бахтина со СМА вышла в пикет к резиденции губернатора с просьбой обеспечить сына лекарством
13 марта 2024
13 марта 2024