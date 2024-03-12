Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге с трамваем столкнулся полицейский автомобиль
Фото: Бандитский центр / Telegram
Сегодня утром в Екатеринбурге на улице Технической автомобиль патрульно-постовой службы столкнулся с трамваем. ДТП попало на камеру очевидца.
Фотографии с места дорожно-транспортного происшествия опубликовали в телеграм-канале «Бандитский центр». Есть ли в аварии пострадавшие, пока неизвестно.
В ГИБДД информационного агентству URA.RU сообщили, что по факту ДТП уже организована проверка.
Фотографии с места дорожно-транспортного происшествия опубликовали в телеграм-канале «Бандитский центр». Есть ли в аварии пострадавшие, пока неизвестно.
В ГИБДД информационного агентству URA.RU сообщили, что по факту ДТП уже организована проверка.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию