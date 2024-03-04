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В Екатеринбурге из-за пожара в административной здании на улицу вывели 150 человек
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня утром в Екатеринбурге в подвале шестиэтажного административного здания на улице Чебышева, 4 вспыхнул пожар, из-за которого на улицу вывели 150 человек.
Из них 60 покинули здание самостоятельно, ещё 90 проводили прибывшие на место происшествие огнеборцу, среди которых 6 человек были эвакуированы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов. В результате никто не пострадал.
Площадь возгорания составила десять квадратных метров. Сообщается, что горела продукция, которую хранили в подвале.
Информацию о возгорании пожарному диспетчеру передали в 09.34, а уже в 10.26 пожар был потушен. В его ликвидации задействовали 30 человек личного состава и 13 единиц спецтехники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Причина возгорания неизвестна. Её ещё предстоит узнать пожарным дознавателям.
Из них 60 покинули здание самостоятельно, ещё 90 проводили прибывшие на место происшествие огнеборцу, среди которых 6 человек были эвакуированы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов. В результате никто не пострадал.
Площадь возгорания составила десять квадратных метров. Сообщается, что горела продукция, которую хранили в подвале.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Информацию о возгорании пожарному диспетчеру передали в 09.34, а уже в 10.26 пожар был потушен. В его ликвидации задействовали 30 человек личного состава и 13 единиц спецтехники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Причина возгорания неизвестна. Её ещё предстоит узнать пожарным дознавателям.
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