В Екатеринбурге из-за пожара в административной здании на улицу вывели 150 человек

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня утром в Екатеринбурге в подвале шестиэтажного административного здания на улице Чебышева, 4 вспыхнул пожар, из-за которого на улицу вывели 150 человек.Из них 60 покинули здание самостоятельно, ещё 90 проводили прибывшие на место происшествие огнеборцу, среди которых 6 человек были эвакуированы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов. В результате никто не пострадал.Площадь возгорания составила десять квадратных метров. Сообщается, что горела продукция, которую хранили в подвале.Информацию о возгорании пожарному диспетчеру передали в 09.34, а уже в 10.26 пожар был потушен. В его ликвидации задействовали 30 человек личного состава и 13 единиц спецтехники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.Причина возгорания неизвестна. Её ещё предстоит узнать пожарным дознавателям.