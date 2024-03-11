Возрастное ограничение 18+
Два человека пострадали в лобовом столкновении иномарок в Екатеринбурге
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Накануне вечером на улице Димитрова, 6 в Екатеринбурге лоб в лоб столкнулись две иномарки Honda и Toyota Land Cruiser. В результате ДТП пострадали оба водителя.
По данным ГИБДД, авария произошла из-за того, что водитель Honda выехал на встречную полосу. Столкновение попало на дорожную камеру, момент с которым опубликовали в телеграм-канале свердловской Госавтоинспекции. Судя по кадрам, водитель хотел, не сбавляя скорости, повернуть налево, но «ловко» проскочить ему не удалось, и он столкнулся с Toyota.
Водителей иномарок с травмами различной степени тяжести доставили в 36-ю ЦГБ. По факту происшествия проводится проверка.
По данным ГИБДД, авария произошла из-за того, что водитель Honda выехал на встречную полосу. Столкновение попало на дорожную камеру, момент с которым опубликовали в телеграм-канале свердловской Госавтоинспекции. Судя по кадрам, водитель хотел, не сбавляя скорости, повернуть налево, но «ловко» проскочить ему не удалось, и он столкнулся с Toyota.
Водителей иномарок с травмами различной степени тяжести доставили в 36-ю ЦГБ. По факту происшествия проводится проверка.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Четыре человека пострадали в ДТП под Екатеринбургом
11 марта 2024
11 марта 2024