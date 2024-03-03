Пьяный лихач из Первоуральска устроил догонялки с постовыми

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В ходе проведения спецмероприятия «Безопасная дорога» в городе Первоуральске, ночью 10 марта автоинспекторы задержали пьяного водителя, который не имел водительских прав и пытался скрыться от полиции. Инцидент произошел на улице Ватутина, возле дом 28, где и был замечен автомобиль «Вольво СХ-70».Водитель игнорировал требование остановиться и продолжил движение, пытаясь скрыться, но в результате потерял контроль и выехал на тротуар. После остановки машины, лихач покинул салон и попытался скрыться, однако автоинспекторы оперативно задержали его.41-летний местный житель, управлявший автомобилем без прав, был задержан. Освидетельствование показало, что он находится в состоянии опьянения. Мужчина признался, что испугался ответственности и поэтому пытался сбежать. Автомобиль принадлежал его матери.Автоинспекция составила административные материалы по статьям 12.25 и 12.8 КоАП РФ. За нарушение ему грозит штраф до 800 рублей или административный арест на срок от 10 до 15 суток. Транспортное средство задержано, а суд в ближайшее время примет решение о мере наказания для виновника.