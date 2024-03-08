Лишённого прав тракториста сняли с трактора в селе Городище

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В селе Городище Байкаловского района Свердловской области обнаружен тракторист, чья любовь к труду оказалась такой же необоримой, как и пристрастие к бутылке. Двойная страсть представляла опасность для его сограждан, а ему самому добавила проблем.В заботливые руки постовых мужчина попал во время сплошных проверок водителей на трезвость, которые устраивает на дорогах Свердловской области Госавтоинспекции. Тракторист оказался не только пьян, но и не имел прав управления своим грохочущим транспортом — ранее его лишили такой привилегии и тоже за пьяное вождение. Срок административного наказания ещё не истёк, но тракторист это проигнорировал и совершил рецидив.По словам сельчанина 1968 года рождения, он выпивал у себя спиртное, а потом решил почистить снег возле жилых домов. Для этого и снова сел в трактор «выпимши». Вот только на этот раз административкой он может не отделаться. Как сообщает ГИБДД Свердловской области, решается вопрос о возбуждении уголовного производства по части 1 статьи 264.1 УК РФ, по которой трактористу грозит штраф до 300 тысяч рублей и лишение свободы до 3 лет, а также конфискация транспорта.