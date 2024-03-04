В ДТП в Кушвинском районе серьёзно пострадал десятилетний ребёнок





– сообщили в пресс-группе. «В отношении водителя вынесены определения об административных правонарушениях по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ, по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ, статьи 12.33 КоАП РФ»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Вчера вечером в Кушвинском районе Свердловской области на Серовском тракте водитель Nissan Patrol не справился с управлением и врезался в ограждение. В результате происшествия серьёзно пострадал десятилетний пассажир.Авария произошла примерно в 20.35 в районе 202-го километра Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. По предварительным данным, водитель не учёл погодные условия и выбрал небезопасную скорость, вследствие чего допустил занос.Пострадавшего ребёнка доставили в ЦГБ Красноуральска. Там ему поставили диагноз – открытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибленная рана теменно-височной области. Он ехал на заднем сидении, не пристёгнутый ремнём безопасности, рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по региону.Там также добавили, что прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД Кушвы до прибытия медиком самостоятельно сделали ребёнку повязку на голову в районе раны, использовав два медицинских бинта.