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В Нижнем Тагиле выяснение отношений у подростков закончилось дракой
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле в подъезде одного из домов микрорайона ГГМ между подростками произошёл конфликт, который закончился дракой. В разборке участвовали трое – девушка и двое юношей.
Инцидент произошёл 10 марта в подъезде 15-го дома по Октябрьскому проспекту. Видео произошедшего опубликовали в сообществе «Инцидент Нижний Тагил». Судя по кадрам, разнять дерущихся школьников или сделать им замечание никто из жильцов дома не попытался. Полиция начала проверку.
В МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили, что к ним, в отделение полиции №20, поступало обращение от матери 16-летнего подростка, которая заявила, что её сына избила 15-летняя девочка. Сама девушка в разговоре с правоохранителями пояснила, что у неё с молодым человеком произошёл конфликт. О роли третьего подростка в конфликте в полиции не уточнили.
Инцидент произошёл 10 марта в подъезде 15-го дома по Октябрьскому проспекту. Видео произошедшего опубликовали в сообществе «Инцидент Нижний Тагил». Судя по кадрам, разнять дерущихся школьников или сделать им замечание никто из жильцов дома не попытался. Полиция начала проверку.
В МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили, что к ним, в отделение полиции №20, поступало обращение от матери 16-летнего подростка, которая заявила, что её сына избила 15-летняя девочка. Сама девушка в разговоре с правоохранителями пояснила, что у неё с молодым человеком произошёл конфликт. О роли третьего подростка в конфликте в полиции не уточнили.
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