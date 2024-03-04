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Четыре человека пострадали в ДТП под Екатеринбургом
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Четыре человек, трое из которых дети, пострадали в столкновении Kia и Mercedes под Екатеринбургом. По предварительным данным, водитель Kia не выдержал дистанцию до впередиидущего автомобиля.
Авария, о котором идёт речь, произошла на 10-м километре трассы «Арамиль – Екатеринбург». Несмотря на то, что столкновение было не лобовым, в результате ДТП водитель Kia и несовершеннолетние пассажиры Mercedes получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
Авария, о котором идёт речь, произошла на 10-м километре трассы «Арамиль – Екатеринбург». Несмотря на то, что столкновение было не лобовым, в результате ДТП водитель Kia и несовершеннолетние пассажиры Mercedes получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
«Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости выбора безопасной скорости движения, которая позволит контролировать процесс управления, и соблюдения такой дистанции до движущегося впереди транспортного средства, которая позволит избежать столкновения»,
– сказали в пресс-группе.
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