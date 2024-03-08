Женщину будут судить за использование денег с найденной на улице банковской карты в Екатеринбурге

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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25-летний местный житель обратился в полицию с заявлением о потере своей банковской карты. С карты было потрачено более 20 тысяч рублей. Полиция провела расследование по данному заявлению.В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранительные органы выявили подозреваемую в хищении денег с карты. Женщина призналась в совершенном преступлении и объяснила, что нашла банковскую карту на улице Сиреневый бульвар, с помощью которой совершила покупки различных товаров, а затем избавилась от нее.«В отношении подозреваемой следственным подразделением территориального ОВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ "Кража, совершенная с банковского счета". Максимальное наказание за инкриминируемое преступление составляет шесть лет лишения свободы», — рассказали в Отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.