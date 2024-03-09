В Екатеринбурге жители многоэтажки решили пожарить мясо на балконе

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Академическом районе на Кольцевой, 37 местные жители решили пожарить мясо прям на балконе. На пятом этаже многоэтажки они разожгли мангал. Видео инцидента прислала очевидица в Е1.«Они отмечали 9 марта, орали с балкона: “Мы там жарим мясо”», — рассказала женщина изданию.Девушка вызвала пожарных, так как дом газифицирован. Спасатели приехали в течение пяти минут. Они потушили огонь, а с шашлычниками провели воспитательную беседу.