Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге жители многоэтажки решили пожарить мясо на балконе

10.40 Воскресенье, 10 марта 2024
Иллюстрация: Вечерние ведомости
В Академическом районе на Кольцевой, 37 местные жители решили пожарить мясо прям на балконе. На пятом этаже многоэтажки они разожгли мангал. Видео инцидента прислала очевидица в Е1.

«Они отмечали 9 марта, орали с балкона: “Мы там жарим мясо”», — рассказала женщина изданию.

Девушка вызвала пожарных, так как дом газифицирован. Спасатели приехали в течение пяти минут. Они потушили огонь, а с шашлычниками провели воспитательную беседу.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
Появились подробности смерти бодибилдера из Екатеринбурга
09 марта 2024
Общественники собираются обсудить вырубку деревьев в Екатеринбурге
03 марта 2024
Из-за ревности женщина затопила этаж и ранила мужчину ножом в Екатеринбурге
09 марта 2024
Появились новые подробности инцидента в екатеринбургском ЖК «Хрустальные ключи»
09 марта 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Медкарты, деньги, два ствола. Новые подробности процесса о громком убийстве в Екатеринбурге

Было ли алиби у того, на кого пытаются повесить исполнение заказа?
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
11:02 Против бывшего шалинского участкового возбудили четвертое уголовное дело
10:40 В Екатеринбурге жители многоэтажки решили пожарить мясо на балконе
10:09 В Екатеринбурге появится оплата по лицу в общественном транспорте
19:07 «Урал» разгромно проиграл «Зениту» в первом домашнем матче 2024 года
18:32 Появились новые подробности инцидента в екатеринбургском ЖК «Хрустальные ключи»
17:49 Появились подробности о пострадавших в ДТП на трассе Екатеринбург – Алапаевск
16:56 В Екатеринбурге закрасили стрит-арт в «Городке чекистов»
15:00 Более 285 миллионов получат свердловские школы для обучения конструированию беспилотников
14:44 Появились подробности смерти бодибилдера из Екатеринбурга
14:22 Из-за ревности женщина затопила этаж и ранила мужчину ножом в Екатеринбурге
12:35 В Свердловской области ищут мать и сына, которые пропали в Москве шесть месяцев назад
11:34 Студенты из Екатеринбурга разработали линейку продуктов для людям с разными заболеваниями
10:53 На трассе Екатеринбург – Алапаевск произошло смертельное ДТП
22:35 ХК «Автомобилист» впервые сыграет в Кубке Гагарина с одним из лидеров Западной конференции КХЛ
20:38 «Мирные жители» подготовили «щит» для екатеринбургских деревьев
19:50 Один из водителей пострадал в столкновении машин на Режевском тракте
19:01 В Екатеринбурге женщины воспеваются в монументах в три раза меньше животных
15:44 В Екатеринбурге неизвестные пытаются покупать у подростков банковские карты
15:02 Синоптики предупреждают о снегопадах и гололедице в Свердловской области
14:52 На полтора часа по пути из Екатеринбурга в Челябинск встала электричка
14:49 Уральский конструктивизм показывают в Москве
14:39 Рост числа заболевших корью в Екатеринбурге связали с миграцией
13:50 Свердловских водительниц продолжает поздравлять с 8 Марта на дорогах региона
13:23 Полиция Екатеринбурге ищет женщин пострадавших от «потомственного провидца»
12:30 Глава СК потребовал возбудить уголовное дело после причинения травм ребёнка с инвалидностью из Нижнего Тагила
11:26 В Свердловской области вторую неделю ищут 15-летнего подростка
Все новости Свердловской области
16:07 В Германии из-за забастовки отменят около 2 тысяч авиарейсов
15:43 В Президентской библиотеке накануне 8 Марта вспоминают о судьбах жён декабристов
16:09 Неправовая база. В деле о заказном убийстве екатеринбургского бизнесмена появился похищенный объект на миллиарды рублей
15:44 Аналитика МТС RED: перед 8 Марта число фишинговых атак выросло на 27%
15:42 Профсоюз машинистов Германии намерен проводить забастовки без предупреждения
14:04 В Петербурге в жилом доме упал лифт, в нем находились 15 человек
13:04 В России рекордно выросла длительность рабочего дня
12:15 В МЧС предупредили о масштабной проверке системы оповещения по всей стране
11:37 В правительстве РФ хотят изменить шкалу НДФЛ и повысить налог на прибыль
16:55 «Помогите спасти жизнь маленького тюменца». Семья мальчика с редкой болезнью обратилась к полпреду
17:03 По всей Греции десятки профсоюзов проводят масштабную 24-часовую забастовку
15:26 В ГД приняли закон о запрете рекламы на ресурсах «иноагентов»
18:35 В России почти на 30% вырос спрос на тонометры
17:08 Глава Минэкономразвития: проблема с кадрами в РФ сохранится в «ближайшие годы»
16:26 В Минцифры прокомментировали массовый сбой в работе Telegram
16:04 В Греции водители такси проводят марш протеста
15:07 В работе Telegram в России произошел сбой
18:05 В Татарстане сотрудницу райисполкома уволили за видео
17:53 Узбекистан хочет увеличить объемы поставок газа из России в 3,6 раза
17:47 60% россиян старше 55 лет были трудоустроены через центры занятости
17:36 К 2030 году в московском метро планируется запустить беспилотники
14:23 В Госдуму внесли законопроект о возможности граждан отзывать мэров и депутатов через Госуслуги
13:38 Объем инвестиций в туризм в России в 2024 году может превысить 700 млрд рублей
13:23 В Хабаровске признали экстремистским движение «Я/МЫ Сергей Фургал»
17:04 В Дагестане без электроснабжения остались более 70 тысяч человек
15:12 Элла Памфилова рассказала о новых возможностях наблюдения за онлайн-голосованием
Все новости России и мира
11:02 Против бывшего шалинского участкового возбудили четвертое уголовное дело
10:40 В Екатеринбурге жители многоэтажки решили пожарить мясо на балконе
10:09 В Екатеринбурге появится оплата по лицу в общественном транспорте
19:07 «Урал» разгромно проиграл «Зениту» в первом домашнем матче 2024 года
18:32 Появились новые подробности инцидента в екатеринбургском ЖК «Хрустальные ключи»
17:49 Появились подробности о пострадавших в ДТП на трассе Екатеринбург – Алапаевск
16:56 В Екатеринбурге закрасили стрит-арт в «Городке чекистов»
15:00 Более 285 миллионов получат свердловские школы для обучения конструированию беспилотников
14:44 Появились подробности смерти бодибилдера из Екатеринбурга
14:22 Из-за ревности женщина затопила этаж и ранила мужчину ножом в Екатеринбурге
12:35 В Свердловской области ищут мать и сына, которые пропали в Москве шесть месяцев назад
11:34 Студенты из Екатеринбурга разработали линейку продуктов для людям с разными заболеваниями
10:53 На трассе Екатеринбург – Алапаевск произошло смертельное ДТП
22:35 ХК «Автомобилист» впервые сыграет в Кубке Гагарина с одним из лидеров Западной конференции КХЛ
20:38 «Мирные жители» подготовили «щит» для екатеринбургских деревьев
19:50 Один из водителей пострадал в столкновении машин на Режевском тракте
19:01 В Екатеринбурге женщины воспеваются в монументах в три раза меньше животных
15:44 В Екатеринбурге неизвестные пытаются покупать у подростков банковские карты
15:02 Синоптики предупреждают о снегопадах и гололедице в Свердловской области
14:52 На полтора часа по пути из Екатеринбурга в Челябинск встала электричка
14:49 Уральский конструктивизм показывают в Москве
14:39 Рост числа заболевших корью в Екатеринбурге связали с миграцией
13:50 Свердловских водительниц продолжает поздравлять с 8 Марта на дорогах региона
13:23 Полиция Екатеринбурге ищет женщин пострадавших от «потомственного провидца»
12:30 Глава СК потребовал возбудить уголовное дело после причинения травм ребёнка с инвалидностью из Нижнего Тагила
11:26 В Свердловской области вторую неделю ищут 15-летнего подростка
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK