Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге жители многоэтажки решили пожарить мясо на балконе
Иллюстрация: Вечерние ведомости
В Академическом районе на Кольцевой, 37 местные жители решили пожарить мясо прям на балконе. На пятом этаже многоэтажки они разожгли мангал. Видео инцидента прислала очевидица в Е1.
«Они отмечали 9 марта, орали с балкона: “Мы там жарим мясо”», — рассказала женщина изданию.
Девушка вызвала пожарных, так как дом газифицирован. Спасатели приехали в течение пяти минут. Они потушили огонь, а с шашлычниками провели воспитательную беседу.
«Они отмечали 9 марта, орали с балкона: “Мы там жарим мясо”», — рассказала женщина изданию.
Девушка вызвала пожарных, так как дом газифицирован. Спасатели приехали в течение пяти минут. Они потушили огонь, а с шашлычниками провели воспитательную беседу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию