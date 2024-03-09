Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Появились новые подробности инцидента в екатеринбургском ЖК «Хрустальные ключи», где случился потоп. Как сообщает Baza, молодой человек получил ножевое ранение от матери, а не от девушки. Парень бросил свою девушку на 8 Марта.Разгневанная мать избила и пырнула ножом молодого человека, а также повредила водонапорную трубу, после чего затопило несколько этажей. Такую версию происходящего рассказывают несколько СМИ.«Пьяные мать и дочь с мужиками залетели в квартиру парня. Под синькой поругались и начали драться, тогда молодой человек решил порвать с той самой. Отвергнутая на пару с матерью начала душить кота своего бывшего. Напоследок его пырнули ножом в бок. Когда парочку выставили за порог, мама вырвала трубу на этаже», — такую версию происходящего рассказывает Ural Mash.Официальной информации об инциденте нет.