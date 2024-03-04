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Появились подробности смерти бодибилдера из Екатеринбурга
Фото взято из группы «Тренер Дмитрий Кимак | Компрессорный»
3 марта в Екатеринбурге в возрасте 28 лет скончался известный бодибилдер Дмитрий Кимак. Его смерть стала большой неожиданность, так как за два дня до смерти он выиграл кубок чемпиона на соревнованиях в ЦК «Урал». О похоронах и причинах смерти Дмитрия рассказала его сестра изданию «КП-Екатеринбург».
Как рассказала сестра, попрощаться со спортсменом пришло около 100 человек. Пришли близкие, друзья и его первый тренер. Дмитрия кремировали.
Дмитрия, возможно, постигла внезапная сердечная смерть из-за скрытого заболевания, которое протекало без симптомов. Сердце могло не выдержать нагрузок и стресса перед соревнованиями. Как сообщает родственница, в его крови не было обнаружено никаких веществ.
Дмитрий Кимак работал фитнес-тренером и вёл свой телеграм-канал, где поделился фотографиями из спортзала и рассказывал о планах на тренировку.
Как рассказала сестра, попрощаться со спортсменом пришло около 100 человек. Пришли близкие, друзья и его первый тренер. Дмитрия кремировали.
Дмитрия, возможно, постигла внезапная сердечная смерть из-за скрытого заболевания, которое протекало без симптомов. Сердце могло не выдержать нагрузок и стресса перед соревнованиями. Как сообщает родственница, в его крови не было обнаружено никаких веществ.
Дмитрий Кимак работал фитнес-тренером и вёл свой телеграм-канал, где поделился фотографиями из спортзала и рассказывал о планах на тренировку.
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