Появились подробности смерти бодибилдера из Екатеринбурга

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

3 марта в Екатеринбурге в возрасте 28 лет скончался известный бодибилдер Дмитрий Кимак. Его смерть стала большой неожиданность, так как за два дня до смерти он выиграл кубок чемпиона на соревнованиях в ЦК «Урал». О похоронах и причинах смерти Дмитрия рассказала его сестра изданию «КП-Екатеринбург».Как рассказала сестра, попрощаться со спортсменом пришло около 100 человек. Пришли близкие, друзья и его первый тренер. Дмитрия кремировали.Дмитрия, возможно, постигла внезапная сердечная смерть из-за скрытого заболевания, которое протекало без симптомов. Сердце могло не выдержать нагрузок и стресса перед соревнованиями. Как сообщает родственница, в его крови не было обнаружено никаких веществ.Дмитрий Кимак работал фитнес-тренером и вёл свой телеграм-канал, где поделился фотографиями из спортзала и рассказывал о планах на тренировку.