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Из-за ревности женщина затопила этаж и ранила мужчину ножом в Екатеринбурге
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Вечером 8 марта в ЖК «Хрустальные ключи» в Екатеринбурге произошел инцидент. Женщина, приревновав мужчину, сломала водонапорную трубу и ранила его ножом. В результате коммунальной аварии вода затопила весь этаж, сообщают очевидцы телеграм-каналу «Инцидент Екатеринбург».
«Со слов подписчицы, к одному из жителей дома на улице Латвийская, 56/3 приехала девушка и из ревности сломала трубу. В результате аварии затопило весь 20-й этаж. Очевидцы сообщают, что у хозяина квартиры ножевое ранение», — сообщает тг-канал.
В пресс-группе УМВД Екатеринбурга сообщили URA.RU, что «по указанному адресу выезжали сотрудники полиции, которые задержали и доставили в территориальный ОВД двух женщин 1989 и 1972 г. р., которые привлечены к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство"».
«Со слов подписчицы, к одному из жителей дома на улице Латвийская, 56/3 приехала девушка и из ревности сломала трубу. В результате аварии затопило весь 20-й этаж. Очевидцы сообщают, что у хозяина квартиры ножевое ранение», — сообщает тг-канал.
В пресс-группе УМВД Екатеринбурга сообщили URA.RU, что «по указанному адресу выезжали сотрудники полиции, которые задержали и доставили в территориальный ОВД двух женщин 1989 и 1972 г. р., которые привлечены к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство"».
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