В Свердловской области ищу мать и сына, которые пропали в Москве шесть месяцев назад

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Екатерина Елисеева и ее сын Арсений пропали более полугода назад. Свердловские волонтеры ЛизаАлерт подключились к поискам пропавших из Москве матери с маленьким сыном.По информации отряда ЛизаАлерт, 40-летняя Екатерина Елисеева и ее 8-летний сын Арсений, проживающие в Москве, пропали 28 августа 2023 года. На связи ни с кем из знакомых и родственников не выходили.Приметы Екатерины: рост 176 см, плотного телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Рост мальчика 140 см. Он худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Был одет в голубую рубашку, темные брюки и черную бейсболку.Потерявшиеся Елисеевы могут находиться в Свердловской области. Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавших, просят звонить по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру «112».