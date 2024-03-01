Возрастное ограничение 18+

В Нижней Туре вынесли приговор водителю, из-за которого в ДТП пострадал пассажир

15.21 Четверг, 7 марта 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижней Туре вынесли приговор водителю, который устроил ДТП и не помог пострадавшему пассажиру. Из-за несоблюдения правил дорожного движения и превышения скоростного режима допустил выезд за пределы проезжей части и врезался в ЛЭП.

В результате ДТП пострадал его спутник, находившийся на переднем пассажирском сидении. Специалисты оценили его травмы как тяжкие. Кроме того, что авария произошла по вине водителя, он вместо того, чтобы оказать помощь пассажиру и вызвать помощь, сбежал с места происшествия. Позже ещё выяснилось, что мужчина не имел права садиться за руль, так как ранее его лишали водительских прав.

Водителя признали виновным по пунктам «б», «в» части 2 статьи 264 УК РФ – нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения, лицом, лишенным права управления транспортными средствами.

Нижнетуринский городской суд, по совокупности преступлений, назначил виновному наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Приговор не вступил в законную силу.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Краснотурьинске будут судить водителя Honda, погубившего пассажирку припаркованного Chevrolet
01 марта 2024
За езду без прав у жителя Слободо-Туринского района конфисковали автомобиль
29 февраля 2024
К девяти годам колонии приговорили водителя, сбившего екатеринбуржца насмерть
29 февраля 2024
За смертельное ДТП двухгодичной давности екатеринбуржец лишён свободы
27 февраля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Медкарты, деньги, два ствола. Новые подробности процесса о громком убийстве в Екатеринбурге

Было ли алиби у того, на кого пытаются повесить исполнение заказа?
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:19 Екатеринбургских школьников обещали не пускать на занятия без прививки от кори
17:05 Екатеринбургских мам проверили на знание правил дорожного движения
16:23 Глава СК потребовал доклад по результатам расследования дела о сожжении двух мужчин в Первоуральске
16:10 В Свердловской области открылось ещё три ФАПа
15:46 Екатеринбургским школам рекомендовали перейти на дистант в период выборов
15:21 В Нижней Туре вынесли приговор водителю, из-за которого в ДТП пострадал пассажир
14:33 Накануне 8 Марта Госавтоинспекция поздравила екатеринбургских водительниц
13:45 Для свердловских студентов-родителей колледжей и техникумов расширили меры поддержки
13:03 Юные спортсмены поздравили девушек в верхнепышминском трамвае
12:23 Пропавшего 1 февраля жителя свердловского посёлка нашли мёртвым
11:57 Отправленного в отставку мэра Пышмы приговорили к 8 годам строгого режима за коррупцию
11:20 Начальник екатеринбургского Окружного дома офицеров написал заявление об увольнении со своего поста
11:10 В Екатеринбурге будут судить мужчину, который обманул банк на 200 миллионов рублей
10:30 В Екатеринбурге посчитали количество мест потенциальных подтоплений
10:01 Купленные в ОАЭ стики для электронных сигарет изъяли таможенники у екатеринбуржца
09:30 Компании «Практика» разрешили стать застройщиком площадки КРТ на Вторчермете в Екатеринбурге
01:47 Бассейн на крыше «Высоцкого» всё же заплатит посетительнице за сломанный нос
21:08 Огромную партию ворованных цветов доставили в Екатеринбург перед женским праздником
20:38 Начинающие уральские художники получат советы от матёрых профессионалов
19:48 Екатеринбургский суд отправит тюменца в строгорежимную колонию
18:34 Бодипозитивная красавица получила титул «Зоо-мисс 2024» Екатеринбургского зоопарка
18:27 27 студентов из Свердловской области стали стипендиатами Фонда Владимира Потанина
17:59 После ночного сноса здания жителям домов на Юго-Западе Екатеринбурга перекрыли удобный выезд из двора
17:47 Синоптики предупреждают о морозе до -27°C в ночь на 7 марта в Свердловской области
17:19 «Уральские авиалинии» возобновят прямое авиасообщения между Екатеринбургом и Пекином
16:28 Спрос на вторичное жилье в Екатеринбурге за год снизился на 14%
Все новости Свердловской области
16:07 В Германии из-за забастовки отменят около 2 тысяч авиарейсов
15:43 В Президентской библиотеке накануне 8 Марта вспоминают о судьбах жён декабристов
16:09 Неправовая база. В деле о заказном убийстве екатеринбургского бизнесмена появился похищенный объект на миллиарды рублей
15:44 Аналитика МТС RED: перед 8 Марта число фишинговых атак выросло на 27%
15:42 Профсоюз машинистов Германии намерен проводить забастовки без предупреждения
14:04 В Петербурге в жилом доме упал лифт, в нем находились 15 человек
13:04 В России рекордно выросла длительность рабочего дня
12:15 В МЧС предупредили о масштабной проверке системы оповещения по всей стране
11:37 В правительстве РФ хотят изменить шкалу НДФЛ и повысить налог на прибыль
16:55 «Помогите спасти жизнь маленького тюменца». Семья мальчика с редкой болезнью обратилась к полпреду
17:03 По всей Греции десятки профсоюзов проводят масштабную 24-часовую забастовку
15:26 В ГД приняли закон о запрете рекламы на ресурсах «иноагентов»
18:35 В России почти на 30% вырос спрос на тонометры
17:08 Глава Минэкономразвития: проблема с кадрами в РФ сохранится в «ближайшие годы»
16:26 В Минцифры прокомментировали массовый сбой в работе Telegram
16:04 В Греции водители такси проводят марш протеста
15:07 В работе Telegram в России произошел сбой
18:05 В Татарстане сотрудницу райисполкома уволили за видео
17:53 Узбекистан хочет увеличить объемы поставок газа из России в 3,6 раза
17:47 60% россиян старше 55 лет были трудоустроены через центры занятости
17:36 К 2030 году в московском метро планируется запустить беспилотники
14:23 В Госдуму внесли законопроект о возможности граждан отзывать мэров и депутатов через Госуслуги
13:38 Объем инвестиций в туризм в России в 2024 году может превысить 700 млрд рублей
13:23 В Хабаровске признали экстремистским движение «Я/МЫ Сергей Фургал»
17:04 В Дагестане без электроснабжения остались более 70 тысяч человек
15:12 Элла Памфилова рассказала о новых возможностях наблюдения за онлайн-голосованием
Все новости России и мира
17:19 Екатеринбургских школьников обещали не пускать на занятия без прививки от кори
17:05 Екатеринбургских мам проверили на знание правил дорожного движения
16:23 Глава СК потребовал доклад по результатам расследования дела о сожжении двух мужчин в Первоуральске
16:10 В Свердловской области открылось ещё три ФАПа
15:46 Екатеринбургским школам рекомендовали перейти на дистант в период выборов
15:21 В Нижней Туре вынесли приговор водителю, из-за которого в ДТП пострадал пассажир
15:10 Ученые Пермского политеха повысили точность нейросетей для распознавания изображений
15:09 В рамках проекта «Земля для стройки» в Прикамье выявлено 2480 земельных участков для жилищного строительства
14:33 Накануне 8 Марта Госавтоинспекция поздравила екатеринбургских водительниц
13:45 Для свердловских студентов-родителей колледжей и техникумов расширили меры поддержки
13:03 Юные спортсмены поздравили девушек в верхнепышминском трамвае
12:23 Пропавшего 1 февраля жителя свердловского посёлка нашли мёртвым
11:57 Отправленного в отставку мэра Пышмы приговорили к 8 годам строгого режима за коррупцию
11:20 Начальник екатеринбургского Окружного дома офицеров написал заявление об увольнении со своего поста
11:10 В Екатеринбурге будут судить мужчину, который обманул банк на 200 миллионов рублей
10:30 В Екатеринбурге посчитали количество мест потенциальных подтоплений
10:01 Купленные в ОАЭ стики для электронных сигарет изъяли таможенники у екатеринбуржца
09:30 Компании «Практика» разрешили стать застройщиком площадки КРТ на Вторчермете в Екатеринбурге
01:47 Бассейн на крыше «Высоцкого» всё же заплатит посетительнице за сломанный нос
21:08 Огромную партию ворованных цветов доставили в Екатеринбург перед женским праздником
20:38 Начинающие уральские художники получат советы от матёрых профессионалов
19:48 Екатеринбургский суд отправит тюменца в строгорежимную колонию
18:34 Бодипозитивная красавица получила титул «Зоо-мисс 2024» Екатеринбургского зоопарка
18:27 27 студентов из Свердловской области стали стипендиатами Фонда Владимира Потанина
17:59 После ночного сноса здания жителям домов на Юго-Западе Екатеринбурга перекрыли удобный выезд из двора
17:47 Синоптики предупреждают о морозе до -27°C в ночь на 7 марта в Свердловской области
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK