В Нижней Туре вынесли приговор водителю, из-за которого в ДТП пострадал пассажир

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Нижней Туре вынесли приговор водителю, который устроил ДТП и не помог пострадавшему пассажиру. Из-за несоблюдения правил дорожного движения и превышения скоростного режима допустил выезд за пределы проезжей части и врезался в ЛЭП.В результате ДТП пострадал его спутник, находившийся на переднем пассажирском сидении. Специалисты оценили его травмы как тяжкие. Кроме того, что авария произошла по вине водителя, он вместо того, чтобы оказать помощь пассажиру и вызвать помощь, сбежал с места происшествия. Позже ещё выяснилось, что мужчина не имел права садиться за руль, так как ранее его лишали водительских прав.Водителя признали виновным по пунктам «б», «в» части 2 статьи 264 УК РФ – нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения, лицом, лишенным права управления транспортными средствами.Нижнетуринский городской суд, по совокупности преступлений, назначил виновному наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.Приговор не вступил в законную силу.