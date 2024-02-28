Возрастное ограничение 18+
Пропавшего 1 февраля жителя свердловского посёлка нашли мёртвым
Фото: СУ СКР по Свердловской области
Владислава Лелекова из посёлка Мартюш Каменского городского округа, который пропал 1 февраля 2024 года, нашли мёртвым.
Как сообщили екатеринбургской «Комсомольской правде» в СУ СКР по Свердловской области, его тело обнаружили в сугробе 29 февраля. Сообщается, что причиной смерти стало переохлаждения. Однако специалисты намерены провести судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины гибели.
Как сообщили екатеринбургской «Комсомольской правде» в СУ СКР по Свердловской области, его тело обнаружили в сугробе 29 февраля. Сообщается, что причиной смерти стало переохлаждения. Однако специалисты намерены провести судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины гибели.
«В рамках проверочных мероприятий опрашиваются родственники и знакомые мужчины, истребован и анализируется характеризующий материал»,
– рассказали в СК.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В лесу под Екатеринбургом нашли тело пропавшего мужчины
28 февраля 2024
28 февраля 2024
Пропавшего в октябре прошлого года екатеринбуржца нашли мёртвым
27 февраля 2024
27 февраля 2024
Пропавшего в Екатеринбурге 15-летнего подростка нашли
01 марта 2024
01 марта 2024
Во время хоккейного матча в Екатеринбурге умер тренер
01 марта 2024
01 марта 2024