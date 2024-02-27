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Бассейн на крыше «Высоцкого» всё же заплатит посетительнице за сломанный нос
Фото: предоставлено Вечерним ведомостям пострадавшей
Осенью 2023 года «Вечерние ведомости» подробно рассказывали об истории екатеринбурженки Елизаветы, которая на слабоосвещённой лестнице в бассейне на крыше «Высоцкого» получила очень болезненный перелом носа со смещением.
Судья Октябрьского суда Екатеринбурга Вера Обухова тогда весьма неожиданно отказала удовлетворять иск к управляющей бассейном о взыскании компенсации, по ходу процесса отказав в приобщении ряда важных доказательств.
Пострадавшая девушка не остановилась на этом, подав апелляцию — и сегодня судья Свердловского областного суда Яна Мартынова отменила решение суда первой инстанции и постановила взыскать с индивидуального предпринимателя Шепель Алисы Александровны (именно она, согласно информации на чеках, оказывает услуги посетителям бассейна) 50 тысяч рублей компенсации морального вреда. Об этом «Вечерним ведомостям» рассказал юрист Артём Шульман, представляющий интересы пострадавшей.
Это не единственный суд, в котором в последнее время фигурировал бассейн на крыше небоскрёба «Высоцкий» — юрист Николай Размочкин указывал на то, что бассейн в принципе построен незаконно, поскольку не было выдано разрешений на изменение параметров капитального строения. Однако прокуратура встала на сторону владельцев бизнес-центра, разрешив им провести экспертизу с помощью своих экспертов. Оспорить это решение в суде Размочкину не удалось — прокуратура отказала ему в ознакомлении в материалами проверки, а всё та же судья Октябрьского райсуда Вера Обухова признала этот отказ законным. Основной владелец «Высоцкого» Андрей Гавриловский в итоге заявил, что бассейн — временная сборно-разборная конструкция, поэтому никаких согласований получать не нужно (хотя изначально говорил изданию 66.ru, что «все разрешения получены»).
К слову, в ходе суда по компенсации за травмирование девушки выяснилось, что право собственности на один бассейн разделено аж между 13 компаниями, связанными с Андреем Гавриловским и его родственниками.
Судья Октябрьского суда Екатеринбурга Вера Обухова тогда весьма неожиданно отказала удовлетворять иск к управляющей бассейном о взыскании компенсации, по ходу процесса отказав в приобщении ряда важных доказательств.
Пострадавшая девушка не остановилась на этом, подав апелляцию — и сегодня судья Свердловского областного суда Яна Мартынова отменила решение суда первой инстанции и постановила взыскать с индивидуального предпринимателя Шепель Алисы Александровны (именно она, согласно информации на чеках, оказывает услуги посетителям бассейна) 50 тысяч рублей компенсации морального вреда. Об этом «Вечерним ведомостям» рассказал юрист Артём Шульман, представляющий интересы пострадавшей.
Это не единственный суд, в котором в последнее время фигурировал бассейн на крыше небоскрёба «Высоцкий» — юрист Николай Размочкин указывал на то, что бассейн в принципе построен незаконно, поскольку не было выдано разрешений на изменение параметров капитального строения. Однако прокуратура встала на сторону владельцев бизнес-центра, разрешив им провести экспертизу с помощью своих экспертов. Оспорить это решение в суде Размочкину не удалось — прокуратура отказала ему в ознакомлении в материалами проверки, а всё та же судья Октябрьского райсуда Вера Обухова признала этот отказ законным. Основной владелец «Высоцкого» Андрей Гавриловский в итоге заявил, что бассейн — временная сборно-разборная конструкция, поэтому никаких согласований получать не нужно (хотя изначально говорил изданию 66.ru, что «все разрешения получены»).
К слову, в ходе суда по компенсации за травмирование девушки выяснилось, что право собственности на один бассейн разделено аж между 13 компаниями, связанными с Андреем Гавриловским и его родственниками.
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