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Вёзший ребёнка реанимобиль свердловского ТЦМК попал в аварию
Фото: министерство здравоохранения Свердловской области
Сегодня реанимационная бригада Территориального центра медицины катастроф Свердловской области, которая везла ребёнка в Областную детскую клиническую больницу попала в ДТП.
Как рассказали в телеграм-канале регионального Минздрава, реанимобиль ТЦМК ехал с включёнными проблесковыми сигналами, когда его протаранил легковой автомобиль. Юный пациент, к счастью, в результате аварии не пострадал. К месту происшествия оперативно прибыл другой реанимобиль, который уже доставил ребёнка в ОДКБ.
Сообщается, что специалисты ТЦМК, находившиеся в реанимобиле в момент аварии, в настоящее время проходят медицинский осмотр. На данный момент состояние у всех удовлетворительное.
Как рассказали в телеграм-канале регионального Минздрава, реанимобиль ТЦМК ехал с включёнными проблесковыми сигналами, когда его протаранил легковой автомобиль. Юный пациент, к счастью, в результате аварии не пострадал. К месту происшествия оперативно прибыл другой реанимобиль, который уже доставил ребёнка в ОДКБ.
Сообщается, что специалисты ТЦМК, находившиеся в реанимобиле в момент аварии, в настоящее время проходят медицинский осмотр. На данный момент состояние у всех удовлетворительное.
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