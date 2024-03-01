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Глава СК заинтересовался екатеринбургским лицеем, где учащемуся сверстник сломал нос
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава следственного комитета поручил доложить ему о произошедшем в екатеринбургском лицее №180 «Полифорум», где 11-летнего учащегося избил сверстник.
Сейчас в обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники полиции и СК.
По данным информационного агентства «ЕАН», мальчика избил ученик из параллельного класса. В ДГКБ №9, куда отвезли пострадавшего ребёнка, у него диагностировали перелом костей носа со смещением. В тот же день ему провели экстренную операцию, чтобы вернуть сместившиеся кости на место. Сообщается, что операция прошла успешно, и сейчас мальчик уже находится дома.
Сейчас в обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники полиции и СК.
«Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе проведения проверки»,
– говорится в сообщении Следкома.
По данным информационного агентства «ЕАН», мальчика избил ученик из параллельного класса. В ДГКБ №9, куда отвезли пострадавшего ребёнка, у него диагностировали перелом костей носа со смещением. В тот же день ему провели экстренную операцию, чтобы вернуть сместившиеся кости на место. Сообщается, что операция прошла успешно, и сейчас мальчик уже находится дома.
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