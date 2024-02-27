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В Екатеринбурге мусоровоз угодил в ледяной «капкан»
Фото: телеграм-канал «Екатеринбург №1» / t.me/ekat01
Неординарное дорожно-транспортное происшествие случилось в Орджоникидзевском административном районе Екатеринбурга. Там посреди проезжей части застрял массивный мусоровоз марки «МАЗ».
Инцидент произошёл сегодня, 4 марта, на улице Орджоникидзе. Проезжавший здесь по своим делам тяжёлый мусоровоз «Спецавтобазы» накрепко застрял, провалившись задним колесом в дыру на дорожном покрытии. По одним сведениям, дыра возникла из-за обвалившегося в этом месте асфальта. По другим — дорожный «капкан» образовался из-за обледеневшего снега, не убранного с проезжей части.
Как сообщает телеграм-канал «Екатеринбург №1», для того чтобы вытащить мусоровоз из дорожной ловушки, понадобилось вызывать спецтехнику. Из-за произошедшего движение автотранспорта по улице Орджоникидзе некоторое время было затруднено, а работники «Спецавтобазы» в вынужденном простое выбились из графика.
«Следить за состоянием конкретно этой дороги должна администрация Орджоникидзевского района», — приводит комментарий ЕМУП «Спецавтобазы» источник.
Инцидент произошёл сегодня, 4 марта, на улице Орджоникидзе. Проезжавший здесь по своим делам тяжёлый мусоровоз «Спецавтобазы» накрепко застрял, провалившись задним колесом в дыру на дорожном покрытии. По одним сведениям, дыра возникла из-за обвалившегося в этом месте асфальта. По другим — дорожный «капкан» образовался из-за обледеневшего снега, не убранного с проезжей части.
Как сообщает телеграм-канал «Екатеринбург №1», для того чтобы вытащить мусоровоз из дорожной ловушки, понадобилось вызывать спецтехнику. Из-за произошедшего движение автотранспорта по улице Орджоникидзе некоторое время было затруднено, а работники «Спецавтобазы» в вынужденном простое выбились из графика.
«Следить за состоянием конкретно этой дороги должна администрация Орджоникидзевского района», — приводит комментарий ЕМУП «Спецавтобазы» источник.
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