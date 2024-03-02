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В Екатеринбурге неожиданно скончался победитель чемпионата по бодибилдингу
Фото взято из группы «Тренер Дмитрий Кимак | Компрессорный»
Вчера, 3 марта, в Екатеринбурге в возрасте 28 лет скончался известный бодибилдер Дмитрий Кимак. Его смерть стала большой неожиданность, так как за два дня до смерти он кубок чемпиона на соревнованиях в ЦК «Урал».
Причины его смерти неизвестны.
По данным друга скончавшегося спортсмена, родные и близкие не понимают, что произошло. Вчера он планировал вместе со своей девушкой отдохнуть на горячих источниках в термальном комплексе, но, не успев выйти из дома, потерял сознание и больше не приходил в себя, пишет «Е1».
На здоровье, со слов друзей, он не жаловался. Дмитрий Кимак работал фитнес-тренером и вёл свой канал, на котором мотивировал заниматься спортом своим примером.
Причины его смерти неизвестны.
По данным друга скончавшегося спортсмена, родные и близкие не понимают, что произошло. Вчера он планировал вместе со своей девушкой отдохнуть на горячих источниках в термальном комплексе, но, не успев выйти из дома, потерял сознание и больше не приходил в себя, пишет «Е1».
На здоровье, со слов друзей, он не жаловался. Дмитрий Кимак работал фитнес-тренером и вёл свой канал, на котором мотивировал заниматься спортом своим примером.
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