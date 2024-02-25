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Во время полицейской погони автомобиль с ребенком перевернулся в Екатеринбурге
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Во время полицейской погони, начавшейся днем 2 марта на Сибирском тракте в Екатеринбурге, автомобиль Land Cruiser с ребенком в машине перевернулся. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Водитель игнорировал требования полиции остановиться и продолжал ускоренно двигаться по трассе, выезжая на встречную полосу. Патрульные открыли огонь, предварительно сделав пару выстрелов в воздух. В итоге сотрудник полиции выпустил по машине всю обойму.
Автомобиль Land Cruiser с пробитыми задними колесами начал тормозить, улетел в кювет и перевернулся. Когда полицейские пришли доставать водителя, они увидели в салоне его 15-летнюю дочь. Они тут же вызвали скорую помощь. Девочку увезли в больницу с ссадинами и ушибами, но после осмотра отпустили домой. Серьезных травм она не получила.
В результате выяснилось, что водителем автомобиля оказался 39-летний Дмитрий Бочков, директор компании в сфере недвижимости. У него не было прав на управление транспортным средством. Он был пьян. Дмитрия доставили в отдел полиции, где был составлен административный протокол. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении нарушителя.
Водитель игнорировал требования полиции остановиться и продолжал ускоренно двигаться по трассе, выезжая на встречную полосу. Патрульные открыли огонь, предварительно сделав пару выстрелов в воздух. В итоге сотрудник полиции выпустил по машине всю обойму.
Автомобиль Land Cruiser с пробитыми задними колесами начал тормозить, улетел в кювет и перевернулся. Когда полицейские пришли доставать водителя, они увидели в салоне его 15-летнюю дочь. Они тут же вызвали скорую помощь. Девочку увезли в больницу с ссадинами и ушибами, но после осмотра отпустили домой. Серьезных травм она не получила.
В результате выяснилось, что водителем автомобиля оказался 39-летний Дмитрий Бочков, директор компании в сфере недвижимости. У него не было прав на управление транспортным средством. Он был пьян. Дмитрия доставили в отдел полиции, где был составлен административный протокол. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении нарушителя.
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