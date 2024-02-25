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Во время полицейской погони автомобиль с ребенком перевернулся в Екатеринбурге

16.48 Воскресенье, 3 марта 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Во время полицейской погони, начавшейся днем 2 марта на Сибирском тракте в Екатеринбурге, автомобиль Land Cruiser с ребенком в машине перевернулся. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Водитель игнорировал требования полиции остановиться и продолжал ускоренно двигаться по трассе, выезжая на встречную полосу. Патрульные открыли огонь, предварительно сделав пару выстрелов в воздух. В итоге сотрудник полиции выпустил по машине всю обойму.

Автомобиль Land Cruiser с пробитыми задними колесами начал тормозить, улетел в кювет и перевернулся. Когда полицейские пришли доставать водителя, они увидели в салоне его 15-летнюю дочь. Они тут же вызвали скорую помощь. Девочку увезли в больницу с ссадинами и ушибами, но после осмотра отпустили домой. Серьезных травм она не получила.

В результате выяснилось, что водителем автомобиля оказался 39-летний Дмитрий Бочков, директор компании в сфере недвижимости. У него не было прав на управление транспортным средством. Он был пьян. Дмитрия доставили в отдел полиции, где был составлен административный протокол. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении нарушителя.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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13:43 В Свердловской области спасли пенсионерку из глуши с кровотечением
12:35 Общественники собираются обсудить вырубку деревьев в Екатеринбурге
11:43 В Екатеринбурге полиция прошла по улицам ВИЗа, чтобы найти нарушителей
10:52 В Екатеринбурге выявлено 16 очагов кори
09:58 Две новые «скорые» раздавило при обрушении гаража в Свердловской области
21:26 «Автомобилист» уверенно выиграл второй матч серии против «Ак Барса» в Казани
19:04 Двух бабушек спасли волонтеры «ЛизаАлерт» за одну ночь
17:07 В Екатеринбурге на полтора месяца перекроют улицу Майкопскую
16:48 Взрыв на электроподстанции «Калининская» произошел в Екатеринбурге
16:31 Зимой в Екатеринбурге выпало снега в 1,5 раза больше нормы
15:07 Свердловское ГАИ привлекла к совместной работе «Русскую общину» для рейда по нелегальным перевозчикам
13:58 В Екатеринбурге автомобиль насмерть сбил пешехода перебегающего на красный сигнал светофора
12:09 Бастрыкин потребовал доклад по поводу общежития в поселке Белоярский
11:34 В Екатеринбурге из полиции отпустили всех задержанных у памятника основателям города, кроме юриста Сергея Тиунова
10:06 Синоптики предупредили об атмосферном загрязнении в Свердловской области до 5 марта
09:55 В Екатеринбурге ищут 14-летнего подростка
21:01 Дендрологический парк в Екатеринбурге ожидает ремонта
20:19 Свободы и денег лишили избившего екатеринбургского тинейджера тагильчанина
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