Свердловские спасатели предупредили о сильном ветре 3 и 4 марта





– советуют спасатели. «Гражданам, кого сильный ветер застал на улице, рекомендуется избегать нахождения около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение снега, льда, кровельных материалов. Автовладельцам в целях недопущения повреждения транспортных средств, не стоит парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций»,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В свердловском МЧС объявили предупреждение о непогоде. Сегодня и завтра, 3 и 4 марта, в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 25 м/с и 17 м/с.В случае ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России – «101» или на единый номер вызова экстренных служб – «112».