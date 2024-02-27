Возрастное ограничение 18+
Свердловские спасатели предупредили о сильном ветре 3 и 4 марта
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В свердловском МЧС объявили предупреждение о непогоде. Сегодня и завтра, 3 и 4 марта, в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 25 м/с и 17 м/с.
В случае ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России – «101» или на единый номер вызова экстренных служб – «112».
«Гражданам, кого сильный ветер застал на улице, рекомендуется избегать нахождения около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение снега, льда, кровельных материалов. Автовладельцам в целях недопущения повреждения транспортных средств, не стоит парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций»,
– советуют спасатели.
В случае ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России – «101» или на единый номер вызова экстренных служб – «112».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Свердловские спасатели предупредили о сильном ветре 28 февраля
27 февраля 2024
27 февраля 2024
В Свердловской области ожидается сильный ветер 25 февраля
24 февраля 2024
24 февраля 2024
Синоптики предупреждают о ветреной погоде в Свердловской области
28 февраля 2024
28 февраля 2024