В Свердловской области спасли пенсионерку из глуши с кровотечением

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Экстренную помощь пришлось оказывать 70-летней женщине из поселка Лепля. Об этом сообщает Минздрав области.После того, как у пожилой женщины началось кровотечение, для оказания ей помощи потребовалось привлечь вертолет и спасателей. Фельдшеры из ближайшего пункта отправились к пациентке на снегоходах, потратив на дорогу пять часов и столкнувшись по пути с стаями волков. После оказания первой помощи пенсионерке, фельдшеры вызвали бригаду центра медицины катастроф. Медики из центра прибыли на вертолете санавиации в поселок, расположенный на границе Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа, и затем еще три часа шли через лес, чтобы добраться до женщины.Женщине была оказана медицинская помощь, ее жизнь вне опасности.