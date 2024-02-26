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Две новые «скорые» раздавило при обрушении гаража в Свердловской области

09.58 Воскресенье, 3 марта 2024
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Вечером, 2 марта, в Качканаре из-за обрушения гаража раздавило две новые машины скорой помощи. Люди не пострадали.Об этом сообщают СМИ.

Водители давно жаловались на состояние гаражных боксов, рассказала сотрудница больницы Е1.

«Машины относительно новые: первой около двух лет, второй — четыре года. Всего в боксе были три машины, одна уцелела»,

— отметила сотрудница.


По информации из Минздрава Свердловской области, на станции скорой помощи имеется всего семь автомобилей. Три бригады дежурят круглосуточно, поэтому чрезвычайная ситуация не повлияет на предоставление медицинской помощи.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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21:26 «Автомобилист» уверенно выиграл второй матч серии против «Ак Барса» в Казани
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15:07 Свердловское ГАИ привлекла к совместной работе «Русскую общину» для рейда по нелегальным перевозчикам
13:58 В Екатеринбурге автомобиль насмерть сбил пешехода перебегающего на красный сигнал светофора
12:09 Бастрыкин потребовал доклад по поводу общежития в поселке Белоярский
11:34 В Екатеринбурге из полиции отпустили всех задержанных у памятника основателям города, кроме юриста Сергея Тиунова
10:06 Синоптики предупредили об атмосферном загрязнении в Свердловской области до 5 марта
09:55 В Екатеринбурге ищут 14-летнего подростка
21:01 Дендрологический парк в Екатеринбурге ожидает ремонта
20:19 Свободы и денег лишили избившего екатеринбургского тинейджера тагильчанина
19:39 Музею советского быта подыскали в Екатеринбурге новое место
19:15 Екатеринбургская управляющая компания ответила за детский кровоподтек
18:49 Свердловская киностудия бесплатно поучит снимать
17:36 В Свердловской области в выходные обещают холодные ночи и теплые дни
17:23 В Верхней Пышме в детской ванночке утонула четырёхмесячная малышка
17:00 Жителей свердловского посёлка Пелым обследовали в формате «выездной поликлиники»
16:23 Пропавшего в Екатеринбурге 15-летнего подростка нашли
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