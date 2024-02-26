Две новые «скорые» раздавило при обрушении гаража в Свердловской области





— отметила сотрудница. «Машины относительно новые: первой около двух лет, второй — четыре года. Всего в боксе были три машины, одна уцелела»,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Вечером, 2 марта, в Качканаре из-за обрушения гаража раздавило две новые машины скорой помощи. Люди не пострадали.Об этом сообщают СМИ.Водители давно жаловались на состояние гаражных боксов, рассказала сотрудница больницы Е1.По информации из Минздрава Свердловской области, на станции скорой помощи имеется всего семь автомобилей. Три бригады дежурят круглосуточно, поэтому чрезвычайная ситуация не повлияет на предоставление медицинской помощи.