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В Екатеринбурге на электроподстанции «Калининская» произошел взрыв
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Ночью, 1 марта, на территории электроподстанции «Калининская» на улице Шефской прозвучал взрыв. Об этом сообщают несколько СМИ.
По официальной версии, взрыв был связан с неполадками на Калининской подстанции, одна телеграм-каналы Mash и SHOT пишут, что сработало взрывное устройство.
«Вероятно, детонация произошла по таймеру. Пострадавших нет. Сейчас правоохранители выясняют, как СВУ оказалось на территории предприятия», — пишет Mash.
СМИ сообщают, что подстанция обеспечивает энергией три оборонных предприятия: Машиностроительный завод им. Калинина, «Уралмаш» и Турбомоторный.
По официальной версии, взрыв был связан с неполадками на Калининской подстанции, одна телеграм-каналы Mash и SHOT пишут, что сработало взрывное устройство.
«Вероятно, детонация произошла по таймеру. Пострадавших нет. Сейчас правоохранители выясняют, как СВУ оказалось на территории предприятия», — пишет Mash.
СМИ сообщают, что подстанция обеспечивает энергией три оборонных предприятия: Машиностроительный завод им. Калинина, «Уралмаш» и Турбомоторный.
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