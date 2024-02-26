В Екатеринбурге на электроподстанции «Калининская» произошел взрыв

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Ночью, 1 марта, на территории электроподстанции «Калининская» на улице Шефской прозвучал взрыв. Об этом сообщают несколько СМИ.По официальной версии, взрыв был связан с неполадками на Калининской подстанции, одна телеграм-каналы Mash и SHOT пишут, что сработало взрывное устройство.«Вероятно, детонация произошла по таймеру. Пострадавших нет. Сейчас правоохранители выясняют, как СВУ оказалось на территории предприятия», — пишет Mash.СМИ сообщают, что подстанция обеспечивает энергией три оборонных предприятия: Машиностроительный завод им. Калинина, «Уралмаш» и Турбомоторный.