В Екатеринбурге автомобиль насмерть сбил пешехода перебегающего на красный сигнал светофора

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге устанавливаются обстоятельства смертельной аварии на пр. Ленина,75, где Mazda 6 сбила пешехода, который перебегал дорогу на красный сигнал светофора. В результате ДТП 27-летний молодой человек скончался на месте происшествия до прибытия бригады медиков.«По предварительной информации, водитель 2001 г.р., управляя автомашиной Mazda 6, двигаясь по пр. Ленина со стороны ул. Восточная, допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства на запрещающий сигнал светофора, в темной одежде без светоотражающих элементов», — сообщает ГИБДД области.Водитель рассказал полицейским, что «двигаясь со скоростью не более 75 км/ч, неожиданно для него выбежал на дорогу пешеход». Мужчина не успел затормозить.