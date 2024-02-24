В Екатеринбурге ищут 14-летнего подростка

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге пропал 14-летний Мирон Новопашин. Вчера, 1 марта, не вернулся домой. Сейчас подростка ищут волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».Юноша ростом 181 сантиметров, худощавого телосложения, с темно-русыми волосами и зелено-карими глазами. Был одет в темно-серые штаны, темно-синий пуховик, бежевые кроссовки с оранжевыми шнурками и черная кепка. Из особых примет очки с диоптриями.Всех, кто располагает информацией о местонахождении Мирона, просят обращаться по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.