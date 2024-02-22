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В Верхней Пышме в детской ванночке утонула четырёхмесячная малышка

17.23 Пятница, 1 марта 2024
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Верхней Пышме во время купания в детской ванночке утонула четырёхмесячная девочка. Трагедия произошла накануне, 29 февраля.

Как сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на свой источник, малышку купала её мама, пока супруг вместе со старшим сыном были на прогулке. Женщина поставила в ванную небольшую пластмассовую ванночку, постелила внутрь тканевый шезлонг и стала купать дочку. Всё было в порядке, но в какой-то момент у женщины закружилась голова и она потеряла сознание.

Когда она пришла в себя, было уже слишком поздно. Четырехмесячная девочка лежала на диване в комнате без сознания, а рядом с ней в полном отчаянии был папа. Он вызвал скорую, но медики уже ничем не могли помочь малышке – им оставалось лишь констатировать смерть. Полиция проводит проверку.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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