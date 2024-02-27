В лесу под Екатеринбургом нашли тело пропавшего мужчины

Ксения Ершова © Вечерние ведомости

Екатеринбуржец пропал 27 февраля рядом с коттеджным посёлком. На следующий день его нашли мертвым волонтёры поискового отряда. Информацию об обнаружении тела подтвердили в пресс-службах свердловских управлений СКР и МВД.28 февраля в лесу возле коттеджного посёлка Шато-2 в 40 киллометрах от Екатеринбурга нашли тело 39-летнего Александра Шарипова. Предположительная причина смерти — переохлаждение.Екатеринбуржец пропал 27 февраля. На записи с камер, которые опубликовал телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург», видно, что мужчина заехал на машине в коттеджный поселк Шато-2, затем оставил автомобиль и ушел в неизвестном направлении. В этом поселке Александр с женой строили дом.Родственники погибшего заявляют, что проблем в семье мужчины не было, он всегда был на связи.