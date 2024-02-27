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В лесу под Екатеринбургом нашли тело пропавшего мужчины

15.19 Среда, 28 февраля 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Екатеринбуржец пропал 27 февраля рядом с коттеджным посёлком. На следующий день его нашли мертвым волонтёры поискового отряда. Информацию об обнаружении тела подтвердили в пресс-службах свердловских управлений СКР и МВД.

28 февраля в лесу возле коттеджного посёлка Шато-2 в 40 киллометрах от Екатеринбурга нашли тело 39-летнего Александра Шарипова. Предположительная причина смерти — переохлаждение.

Екатеринбуржец пропал 27 февраля. На записи с камер, которые опубликовал телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург», видно, что мужчина заехал на машине в коттеджный поселк Шато-2, затем оставил автомобиль и ушел в неизвестном направлении. В этом поселке Александр с женой строили дом.

Родственники погибшего заявляют, что проблем в семье мужчины не было, он всегда был на связи.

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Ксения Ершова © Вечерние ведомости


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