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Свердловская область вошла в десятку регионов с наибольшим количеством пьяных ДТП
Фото: Вечерние ведомости
Свердловская область стала десятой в топе регионов по количеству ДТП из-за пьяного состояния водителей, по данным за 2023 год. Всего по России пьяницы за рулём устроили 11 533 происшествий.
Самым аварийным регионом стал Краснодарский край, сообщает Промрейтинг, ссылаясь на данные ГИБДД. Вторую строчку алко-топа заняла Башкирия. Третье – Нижегородская область.
На четвертом и пятом местах Иркутская область и Красноярский край. Далее – Московская область, Приморский край, Кемеровская область, Москва, и, наконец, Свердловская область. Причем аналитики отмечают, что «опорный край» не был в десятке предыдущего года – повод задуматься уральским автомобилистам.
Самым аварийным регионом стал Краснодарский край, сообщает Промрейтинг, ссылаясь на данные ГИБДД. Вторую строчку алко-топа заняла Башкирия. Третье – Нижегородская область.
На четвертом и пятом местах Иркутская область и Красноярский край. Далее – Московская область, Приморский край, Кемеровская область, Москва, и, наконец, Свердловская область. Причем аналитики отмечают, что «опорный край» не был в десятке предыдущего года – повод задуматься уральским автомобилистам.
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