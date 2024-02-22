За смертельное ДТП двухгодичной давности екатеринбуржец лишён свободы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Закончился суд по делу о смертельном ДТП, которого случилось в посёлке Колпакова почти два года назад. Судья решил отправить виновника ЧП в колонию-поселение.Пьяная езда по улицам посёлка Колпаковка Шалинского района наделала бед: погиб мотоциклист, а его пассажирка получила многочисленные травмы с тяжёлыми последствиями для здоровья. В мотоцикл «Минск», на котором они ехали врезалась иномарка, за рулём которой и сидел пьяный екатеринбуржец. Случилось это ночью 10 апреля 2022 года на улице Привокзальной.Дело по статье с формулировкой «нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека» рассматривалось Шалинским районным судом. Дополнительные сложности при этом возникли из-за того, что водитель «пьяного» «Nissan Almera» пытался фальсифицировать факты. Мужчина 1992 года рождения пытался переложить свою вину на собственного отца, которого в машине в момент аварии даже не было. Отец подыгрывал ему в этой нелепой лжи, подтверждая, что врезался в мотоцикл.«Фокус» не удался. Во время процесса родственный обман удалось разоблачить. Тогда подсудимый предпринял ещё одну попытку уйти от ответственности и начал утверждать, что не пил в тот день, а в аварии виноват погибший. Не помог ему и этот обман — судья приговорил любителя пьяной езды к 6 годам и трём месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года. Как уточняет прокуратура Свердловской области, приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.