Лось и юный спортсмен погибли на дороге под Верхней Салдой

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Дорожно-транспортное происшествие с двойным смертельным исходом случилось вчерашним вечером на загородной дороге неподалёку от Верхней Салды. Один из погибших — молодой человек, второй — невинное животное.ЧП на загородной трассе произошло в понедельник, 26 февраля, ближе к полуночи. Несколько автомобилей ехало из Нижнего Тагила в сторону Верхней Салды, когда на дорогу выбежал крупный лось. Одна из машин врезалась в лесного исполина и от удара перевернулась.Лось — как это чаще всего случается в подобных случаях, — получил в ДТП смертельные травмы и так и остался лежать на заснеженной трассе. В перевернувшейся машине погиб молодой житель Верхней Салды. Ещё двое ехавших в этом автомобиле человек были травмированы.Как уточняет издание «ВСалде», погибший молодой человек — спортсмен, волейболист салдинской команды «Титан» Сергей Нестеров. Он ездил вНижний Тагил на проходившие там соревнования и в Верхнюю Салду возвращался вместе с товарищами по команде. Сегодня, 27 февраля, погибший юноша должен был праздновать своё 18-летие.