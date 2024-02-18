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В Екатеринбурге в пожаре погибла женщина

18.52 Понедельник, 26 февраля 2024
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Во Втузгородке — жилом районе Кировского административного района Екатеринбурга — случился пожар, унёсший жизнь женщины. Судя по всему, она задохнулась от вредных для здоровья продуктов горения.

Возгорание произошло в четырёхэтажном кирпичном доме №4 по улице Технологической, неподалёку от Дендрологического парка. По предварительным данным, пожар вспыхнул из-за неисправной электропроводки в квартире на предпоследнем, третьем этаже. Судя по показаниям свидетелей, в этой же квартире спала местная жительница. Она не проснулась ни от запаха дыма, ни от шума под окнами, когда прибыли пожарные.

Пожарные, присланные на вызов, первым делом эвакуировали подъезд. Но упомянутая женщина была уже мертва. Пока специалисты пожаротушения занимались тушением огня, к месту происшествия приехала полиция и медики «Скорой помощи». Ведётся установление обстоятельств, приведших к пожару, а следом и к гибели человека.

Напомним, сегодня в другом екатеринбургском пожаре погибла кошка. Это случилось в самом центре города, в жилом доме на улице Свердлова.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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