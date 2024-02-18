Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге в пожаре погибла женщина
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Во Втузгородке — жилом районе Кировского административного района Екатеринбурга — случился пожар, унёсший жизнь женщины. Судя по всему, она задохнулась от вредных для здоровья продуктов горения.
Возгорание произошло в четырёхэтажном кирпичном доме №4 по улице Технологической, неподалёку от Дендрологического парка. По предварительным данным, пожар вспыхнул из-за неисправной электропроводки в квартире на предпоследнем, третьем этаже. Судя по показаниям свидетелей, в этой же квартире спала местная жительница. Она не проснулась ни от запаха дыма, ни от шума под окнами, когда прибыли пожарные.
Пожарные, присланные на вызов, первым делом эвакуировали подъезд. Но упомянутая женщина была уже мертва. Пока специалисты пожаротушения занимались тушением огня, к месту происшествия приехала полиция и медики «Скорой помощи». Ведётся установление обстоятельств, приведших к пожару, а следом и к гибели человека.
Напомним, сегодня в другом екатеринбургском пожаре погибла кошка. Это случилось в самом центре города, в жилом доме на улице Свердлова.
Возгорание произошло в четырёхэтажном кирпичном доме №4 по улице Технологической, неподалёку от Дендрологического парка. По предварительным данным, пожар вспыхнул из-за неисправной электропроводки в квартире на предпоследнем, третьем этаже. Судя по показаниям свидетелей, в этой же квартире спала местная жительница. Она не проснулась ни от запаха дыма, ни от шума под окнами, когда прибыли пожарные.
Пожарные, присланные на вызов, первым делом эвакуировали подъезд. Но упомянутая женщина была уже мертва. Пока специалисты пожаротушения занимались тушением огня, к месту происшествия приехала полиция и медики «Скорой помощи». Ведётся установление обстоятельств, приведших к пожару, а следом и к гибели человека.
Напомним, сегодня в другом екатеринбургском пожаре погибла кошка. Это случилось в самом центре города, в жилом доме на улице Свердлова.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Алапаевске пожарные спасли двоих детей при пожаре
18 февраля 2024
18 февраля 2024