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В Первоуральске перебегавший через дорогу девятилетний мальчик угодил под машину
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В первоуральском посёлке Билимбай девятилетний мальчик решил перебежать через дорогу и угодил под колёса Volkswagen Polo. Его с переломом правой голени доставили в ДГКБ № 9 Екатеринбурга.
Авария произошла вчера, 25 февраля, около 16.30, на улице Красноармейская. По словам водителя, он не увидел ребёнка, когда тот выскочил на дорогу. Мальчик был без сопровождения родителей, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
Теперь материалы направят в подразделение по делам несовершеннолетних.
Авария произошла вчера, 25 февраля, около 16.30, на улице Красноармейская. По словам водителя, он не увидел ребёнка, когда тот выскочил на дорогу. Мальчик был без сопровождения родителей, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
Теперь материалы направят в подразделение по делам несовершеннолетних.
«Также автоинспекторы осуществят выход в образовательную организацию, по месту обучения ребёнка, в целях осуществления обследования организации на предмет обучения детей навыкам безопасного проведения на дорогах»,
– пообещал в пресс-группе.
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