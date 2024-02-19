В Первоуральске перебегавший через дорогу девятилетний мальчик угодил под машину





– пообещал в пресс-группе. «Также автоинспекторы осуществят выход в образовательную организацию, по месту обучения ребёнка, в целях осуществления обследования организации на предмет обучения детей навыкам безопасного проведения на дорогах»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В первоуральском посёлке Билимбай девятилетний мальчик решил перебежать через дорогу и угодил под колёса Volkswagen Polo. Его с переломом правой голени доставили в ДГКБ № 9 Екатеринбурга.Авария произошла вчера, 25 февраля, около 16.30, на улице Красноармейская. По словам водителя, он не увидел ребёнка, когда тот выскочил на дорогу. Мальчик был без сопровождения родителей, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.Теперь материалы направят в подразделение по делам несовершеннолетних.