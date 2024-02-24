В Свердловской области машина с детьми перевернулась на дублере Тюменского тракта

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Сегодня, 25 февраля, на дублере Тюменского тракта произошло ДТП. Автомобиль, двигавшийся на полной скорости, врезался в сугроб, перевернулся и опрокинулся на крышу. Проезжающие мимо водители немедленно остановились и бросились на помощь.«В машине были мужчина, женщина и двое детей. Вроде все целы. От вызова скорой помощи отказались. Но, наверное, еще были в шоке, не понимали, что произошло. Очень страшное зрелище, как кадры из фильма, когда автомобиль в воздухе переворачивается», — поделилась читательница E1.Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства происшествия.