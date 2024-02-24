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В Свердловской области машина с детьми перевернулась на дублере Тюменского тракта
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня, 25 февраля, на дублере Тюменского тракта произошло ДТП. Автомобиль, двигавшийся на полной скорости, врезался в сугроб, перевернулся и опрокинулся на крышу. Проезжающие мимо водители немедленно остановились и бросились на помощь.
«В машине были мужчина, женщина и двое детей. Вроде все целы. От вызова скорой помощи отказались. Но, наверное, еще были в шоке, не понимали, что произошло. Очень страшное зрелище, как кадры из фильма, когда автомобиль в воздухе переворачивается», — поделилась читательница E1.
Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства происшествия.
«В машине были мужчина, женщина и двое детей. Вроде все целы. От вызова скорой помощи отказались. Но, наверное, еще были в шоке, не понимали, что произошло. Очень страшное зрелище, как кадры из фильма, когда автомобиль в воздухе переворачивается», — поделилась читательница E1.
Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства происшествия.
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