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В Нижнем Тагиле мужчина на снегоходе сбил отдыхающую на лыжной базе
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Нижнем Тагиле на территории лыжной базы СК «Уралец» водитель снегохода сбил женщину 1998 года рождения прогуливающуюся по территории. Женщину доставили с травмой ноги в ГБ №2 Нижнего Тагила, где она отказалась от госпитализации. После осмотра медиков отпущена домой.
Инцидент произошел сегодня, 25 февраля, в 12.40 часов. Водитель снегохода сбил женщину, когда двигался в мотошлеме по территории базы. Как мужчина объяснил госавтоинспекторам, во время движения у техники заклинила ручка газа, в связи с чем он не успел затормозить.
«По данному факту Госавтоинспекция проводит проверку, руководству базы будет выдано представление на устранение причин и условий, создающих угрозу безопасности отдыхающих», — рассказали в УГИБДД по Свердловской области.
Инцидент произошел сегодня, 25 февраля, в 12.40 часов. Водитель снегохода сбил женщину, когда двигался в мотошлеме по территории базы. Как мужчина объяснил госавтоинспекторам, во время движения у техники заклинила ручка газа, в связи с чем он не успел затормозить.
«По данному факту Госавтоинспекция проводит проверку, руководству базы будет выдано представление на устранение причин и условий, создающих угрозу безопасности отдыхающих», — рассказали в УГИБДД по Свердловской области.
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