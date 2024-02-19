В Нижнем Тагиле мужчина на снегоходе сбил отдыхающую на лыжной базе

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле на территории лыжной базы СК «Уралец» водитель снегохода сбил женщину 1998 года рождения прогуливающуюся по территории. Женщину доставили с травмой ноги в ГБ №2 Нижнего Тагила, где она отказалась от госпитализации. После осмотра медиков отпущена домой.Инцидент произошел сегодня, 25 февраля, в 12.40 часов. Водитель снегохода сбил женщину, когда двигался в мотошлеме по территории базы. Как мужчина объяснил госавтоинспекторам, во время движения у техники заклинила ручка газа, в связи с чем он не успел затормозить.«По данному факту Госавтоинспекция проводит проверку, руководству базы будет выдано представление на устранение причин и условий, создающих угрозу безопасности отдыхающих», — рассказали в УГИБДД по Свердловской области.