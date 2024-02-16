В Свердловской области из-за ДТП движение временно организовано в одну полосу на Тюменском тракте



– говорится в сообщении УГИБДД по региону. «Призываем автомобилистов к предельной бдительности на дорогах и выбору безопасной скорости»,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловском области Тугулымского района на 245-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень столкнулись два транспортных средств, в результате чего движение на данном участке временно организовано в одну полосу.По предварительным данным, люди в ДТП не пострадали. Транспортные средства получили механические повреждения. На месте происшествия автоинспекторы проводят процессуальные действия.