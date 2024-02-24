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В Екатеринбурге потушили крупный пожар площадью 650 «квадратов»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вечером 24 февраля в Екатеринбурге на улице Горнощитская спасатели потушили крупный пожар, площадь которого составляла 650 квадратных метра.
Как сообщили в пресс-группе ГУ МЧС России по области, информация о возгорании поступила в 19.45. На тушение тут же были направлены четыре единицы техники и 16 человек личного состава. Справиться с огнем им удалось за два с половиной часа: в 21.11 они локализовали пожар и в 22.16 потушили его. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 02.23.
Как сообщили в пресс-группе ГУ МЧС России по области, информация о возгорании поступила в 19.45. На тушение тут же были направлены четыре единицы техники и 16 человек личного состава. Справиться с огнем им удалось за два с половиной часа: в 21.11 они локализовали пожар и в 22.16 потушили его. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 02.23.
«На площади 650 кв.м сгорели 13 торговых павильонов со стройматериалами»,
– говорится в сообщении МЧС.
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