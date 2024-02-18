В Екатеринбурге пожарные спасли 14 человек, в том числе одного ребенок

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Ночью, 23 февраля, в Екатеринбурге на восьмом этаже в одной из квартир на улице Фрезеровщиков вспыхнул пожар площадью 25 квадратных метра.Информация о пожаре стала известна в 23:58. Самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировались по лестничным маршам 15 человек. Еще 14 человек, в том числе одного ребенка, пришлось выводить из здания с помощью спасательных масок, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.В 00:42 огонь локализован, в 00:47 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 02:09. В тушении были задействованы восемь спецмашины и 29 человек личного состава.