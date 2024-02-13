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В Нижнем Тагиле мужчина ударил девочку за отказ уступить место в трамвае
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле неадекватный мужчина ударил девочку из-за того, что она отказалась уступать ему место в трамвае. Ситуацией заинтересовался глава следственного комитета Александр Бастрыкин.
Он потребовал предоставить ему доклад о ходе расследования уголовного дела, которое возбудил свердловский СК по статье о побоях (ст. 116 УК РФ), и установленных обстоятельства, сообщили в Следкоме.
Инцидент произошёл вчера, 21 февраля, в трамвае 12-го маршрута, примерно в 19.40. По словам, предположительно, родственницы пострадавшей девочки, мужчина, получив отказ, долго нецензурно выражался, после чего ударил ребёнка в районе уха, отчего та чуть не упала. После этого в ситуацию вмешался сотрудник полиции, который ехал в этом же трамвае со смены домой, рассказала женщина в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
Он потребовал предоставить ему доклад о ходе расследования уголовного дела, которое возбудил свердловский СК по статье о побоях (ст. 116 УК РФ), и установленных обстоятельства, сообщили в Следкоме.
Инцидент произошёл вчера, 21 февраля, в трамвае 12-го маршрута, примерно в 19.40. По словам, предположительно, родственницы пострадавшей девочки, мужчина, получив отказ, долго нецензурно выражался, после чего ударил ребёнка в районе уха, отчего та чуть не упала. После этого в ситуацию вмешался сотрудник полиции, который ехал в этом же трамвае со смены домой, рассказала женщина в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
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