Пострадавший в ДТП в Нижнетуринском районе водитель ВАЗа скончался в больнице

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Водитель «ВАЗ-2109», пострадавший в ДТП в Нижнетуринском районе 20 февраля, скончался в больнице. Он получил водительские права десять месяцев назад. В УГИБДД продолжают выяснять обстоятельства аварии.Авария, о которой идёт речь, произошла утром, примерно в 07.55, на 229-м километре трассы Екатеринбург – Серов. По предварительным данным, 23-леттний водитель «ВАЗ-2109» хотел совершить обгон, но не убедился в том, что ему хватит времени и расстояния закончить манёвр, и, выехав на встречную полосу, столкнулся с Hyundai Н-1. Пассажиры, как и водитель иномарки, не пострадали. А вот водитель ВАЗа получил тяжёлые травмы. Его пассажиры тоже пришлось непросто, но после осмотра врачами его отпустили.Установлено, что водитель отечественного автомобиля получил права на вождение всего десять месяцев назад. За это время к административной ответственности он не привлекался. Сейчас в ГИБДД ждут результатов анализов его крови, чтобы понять в каком состоянии молодой человек сел за руль.По итогам проверочных мероприятий органы внутренних дел примут обоснованное процессуальное решение, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.