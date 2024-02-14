Водитель грузовика попал в больницу и оставил пожарных Среднеуральска без отопления

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Нетипичное дорожно-транспортное происшествие случилось в Среднеуральске. Самоуправство грузовой машины отправило её водителя на больничную койку, а местных огнеборцев оставило мерзнуть в здании пожарной части.Инцидент произошёл на улице Строителей в тёмное время суток. У проезжавшего здесь грузового автомобиля производства китайской компании «Faw» по какой-то причине прямо на ходу сработала система подъёма кузова. Этим самым «вздыбившимся» кузовом грузовик зацепил трубы горячего водоснабжения, проложенные над дорогой. Тяжелый металл вместе с кипятком обрушился на кабину грузовика. Сидевший за рулём мужчина 1969 года рождения получил травмы. С места происшествия его на машине «Скорой помощи» доставили в Верхнепышминскую центральную городскую больницу для госпитализации.От ДТП пострадала и пожарная часть 16/6 города Среднеуральска. Дело в том, что по оборвавшимся трубам горячая вода доставлялась, в том числе в это здание, — поясняет ВК-группа «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район».