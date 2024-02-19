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ДТП с участием четырёх машин произошло в Екатеринбурге на Старых Большевиков
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня днём в Екатеринбурге на улице Старых Большевиков произошла авария с участием четырёх автомобилей. В результате ДТП пострадал водитель «Лады» и его семилетний пассажир.
По предварительным данным, 32-летний водитель решил проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего едва не столкнулся с машиной, поворачивающей налево со встречного направления. Вот только, уходя от столкновения, он не справился с управлением и протаранил стоявшие с краю проезжей части автомобили.
По предварительным данным, 32-летний водитель решил проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего едва не столкнулся с машиной, поворачивающей налево со встречного направления. Вот только, уходя от столкновения, он не справился с управлением и протаранил стоявшие с краю проезжей части автомобили.
«По факту ДТП органы внутренних дел проводят проверку. Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе административного расследования»,
– сообщили в ГИБДД.
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