ДТП с участием четырёх машин произошло в Екатеринбурге на Старых Большевиков





– сообщили в ГИБДД. «По факту ДТП органы внутренних дел проводят проверку. Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе административного расследования»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня днём в Екатеринбурге на улице Старых Большевиков произошла авария с участием четырёх автомобилей. В результате ДТП пострадал водитель «Лады» и его семилетний пассажир.По предварительным данным, 32-летний водитель решил проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего едва не столкнулся с машиной, поворачивающей налево со встречного направления. Вот только, уходя от столкновения, он не справился с управлением и протаранил стоявшие с краю проезжей части автомобили.